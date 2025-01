Anteprima24.it - Centro Storico, il Comune di Napoli perde ancora in tribunale per gli schiamazzi dei bar

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 5 minutiMovida fracassona al, dalaltro siluro aldi. Dopo la sentenza su piazza Bellini, c’è un provvedimento relativo ai locali di vico della Quercia, azionato dal ricorso d’urgenza di un condominio e di alcuni residenti. La IV sezione civile deldiordina a Palazzo San Giacomo di “adottare tutte le misure necessarie a riportare le immissioni per cui è procedimento al di sotto della soglia della normale tollerabilità”. Una serie di prescrizioni è imposta anche a sette esercizi commerciali della zona, condannati a pagare 500 euro ciascuno per ogni giorno di ritardo nell’eseguirle, a decorrere dal 30esimo giorno successivo alla notifica dell’ordinanza. Si parte dal “predisporre, in maniera congiunta o disgiunta, un servizio di vigilanza privata”, con il compito “di limitare al massimo i comportamenti più rumorosi degli avventori”.