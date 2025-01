Anteprima24.it - Canoni case popolari, Regione Campania: “Riforma aiuta fasce fragili”. Ma è sempre protesta

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 5 minutiAlloggidell’Acer, secondo lala– entrata in vigore il 1 gennaio – intende “modernizzare” i criteri di calcolo deidi locazione Erp. E poi vuole tutelare “le”. Tuttavia, non si fermano le proteste per gli aumenti, in certi casi schizzati alle stelle. E ora in consiglio regionale arriva anche un’interrogazione. Ma ai sindacati è pervenuta pure una nota di sintesi, elaborata dall’assessorato regionale all’Urbanistica. Si ricorda come le modifiche al regolamento, rinviate per la pandemia, siano state condivise “all’unanimità da tutti i componenti dell’Osservatorio Regionale sulla Casa”. Vale a dire, oltre ae Comuni capoluogo di provincia, anche Acer, Anci, Aci e organizzazioni sindacali “più rappresentative a livello regionale”.