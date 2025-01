Quotidiano.net - Calabria: 100 milioni dalla Bei per agricoltura sostenibile e mobilità ecologica

Favorire l'occupazione giovanile, ma anche lo sviluppo di infrastrutture moderne e la transizioneattraverso pratiche agricole sostenibili,pulita ed efficienza idrica. Questi gli obiettivi degli accordi di finanziamento per 100di euro sottoscritti tra la Banca europea per gli investimenti (Bei) e la Regioneoggi a Roma, in occasione della presentazione dell'attività del Gruppo Bei in Italia nel 2024. Si tratta delle prime tranche da 50, parte di due pacchetti finanziari più ampi da 300di euro complessivi approvatiBei a favore della Regione. Questi finanziamenti,durata di 25 anni, contribuiranno a sostenere investimenti per complessivi 1,6 miliardi di euro. Il primo pacchetto punta a rendere l'piùe resiliente ai cambiamenti climatici, promuovendo una transizione verso pratiche di pesca responsabile e la tutela della biodiversità marina.