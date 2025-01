Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna attesa al difficilissimo esame Fenerbahce in Eurolega

Di nuovo in campo. Una stagione lunghissima per laSegafredo, che incontinua a navigare in acque parecchio torbide. L’ultima sconfitta di sette giorni fa con il Monaco è stata la sedicesima stagionale nella massima competizione continentale, ma ora bisogna mettersi alle spalle i problemi e i terremoti societari con l’addio dell’AD Luca Baraldi: la squadra di Ivanovic va in Turchia per affrontare il.Probabilmente la squadra più in forma del lotto in questo 2025, con cinque vittorie in fila che l’hanno proiettata al secondo posto in classifica, alle spalle dell’Olympiakos che ha una partita giocata in più ma con il doppio scontro diretto a favore. Parliamo pur sempre di una delle squadre più attrezzate per il successo finale, con tanto talento a disposizione in ogni settore, con Nigel Hayes-Davis uno dei migliori realizzatori del lotto con il 45% da tre punti.