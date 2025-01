Iltempo.it - Armata BrancaMeloni per cercare di abbattere il governo

Leggi su Iltempo.it

M la bugiarda del secolo, in contrapposizione a un altro M, l'uomo del secolo. La «creatività» dei deputati Pd che ricorrono alla fortunata serie di Antonio Scurati, per fare quello che in gergo si definisce «filotto». La classica candelina sulla torta al termine di una due giorni che ha «eccitato» gli animi della gauche. Dopo mesi di tentativi andati a vuoto, la brezza di un qualche spiraglio: Giorgia Meloni che riceve una comunicazione di iscrizione nel registro degli indagati, insieme a due suoi ministri, il Guardasigilli Carlo Nordio ed il titolare dell'Interno Matteo Piantedosi. E dire che ci hanno provato in tutti i modi. Ricorrendo abitualmente alla voce «amica» o sfruttando in ogni modo l'improvvisa mobilità dei giudici. Così il caso Almasri è solo l'ultimo di una sequenza già abbastanza lunga.