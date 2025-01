Zonawrestling.net - WWE: Giulia annunciata per il Triple Threat Match di Vengeance Day durante NXT

Leggi su Zonawrestling.net

L’episodio di NXT della scorsa notte ha gettato le basi per uno dei momenti più attesi:Day.la puntata, il General Manager di NXT, Ava, ha annunciato importantititolati, tra cui unper il titolo femminile, destinato a diventare uno dei momenti clou dell’evento. Lo show si è aperto con undi coppia che ha visto Bayley eaffrontare Cora Jade e Roxanne Perez. Alla fine, il team babyface ha trionfato ad Atlanta.Più tardi, nel corso della puntata, Perez ha affrontato Ava nel backstage per scoprire chi sarebbe stata l’avversaria dinella difesa del titolo femminile di NXT all’evento speciale del 15 febbraio. Ava le ha rivelato che avrà una chance titolata aDay, ma non sarà l’unica sfidante:difenderà il titolo in uncontro Perez e Bayley.