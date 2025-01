Liberoquotidiano.it - Usa, Casa Bianca a migranti: "Ripensateci prima di venire qui"

Primo, affollatissimo briefing con la stampa per Karoline Leavitt, la più giovane portavoce dellanella storia degli Stati Uniti. "Ai cittadini stranieri che stanno pensando di provare a entrare illegalmente negli Stati Uniti, dico:" ha evidenziato la 27enne che ha aperto il suo intervento ricordando i primi ordini esecutivi del presidente Trump, sottolineando le sue azioni in materia di immigrazione. Leavitt ha poi aggiunto che l'opinione legale di questa nuova amministrazione repubblicana, da poco insediata alla, ritiene lo ius soli incostituzionale ed è pronta a portare avanti la propria battaglia per annullarlo davanti alla Corte suprema statunitense.