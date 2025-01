Lanazione.it - Un carro "Tra sogni e battaglie". Il rione Centro vuol far riflettere: "Diamo spazio all’immaginazione"

Si chiama "Tra" ed è il titolo deldelche sfilerà alla prossima edizione del carnevale di Follonica. L’idea è venuta dalla figura di Don Chisciotte, il personaggio del romanzo di Miguel de Cervantes, un uomo che le letture lo condizionano a tal punto da trascinarlo in un mondo fantastico, nel quale egli si convince di essere chiamato a diventare un cavaliere errante. "Don Chisciotte è un cavaliere che decide di partire in cerca di avventure – ricorda Silvia Gani, la presidente del–, in sella al suo cavallo chiamato Ronzinante e pronto ad affrontare mille imprese e pericoli in nome della sua amata ’Dulcinea del Toboso’ che in realtà è una povera donna con il nome di ’Aldonza Lorenzo’ descritta come una contadina molto socievole". Il, insomma, si ispira proprio alla figura di Don Chisciotte.