Romadailynews.it - Turismo: a Roma atteso un 2025 in linea con 2024, previsto aumento flussi in 2026

Leggi su Romadailynews.it

sul fronte deituristici, nonostante il Giubileo in corso, ci si attende unpressapoco incon ilquando si sono registrati 22 mila arrivi e 51,4 milioni di presenze.L’auspicio, invece, e’ che il ritorno d’immagine dell’Anno Santo porti a un incremento a doppia cifra percentuale nel: il termine di paragone e’ il 2001, anno successivo al Giubileo del 2000, quando il settore registro’ un +17 per cento rispetto all’anno precedente. Di questo, ma anche di soluzioni per migliorare la qualita’ dell’offerta, si e’ discusso oggi alla 21ma edizione dell’Albergatore Day, organizzata da Federalberghi, al Palazzo dei Congressi.“Questo e’ un anno anomalo: ci saranno tantissime persone ma con modalita’ diverse di fruizione della citta’, prevalentemente religiose.