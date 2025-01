Ilfattoquotidiano.it - Trump media (Truth) in forte rialzo a Wall Street (+ 9%) dopo il lancio di servizi finanziari sulla piattaforma

and Technology Group, la società che fa capo al presidente degli Stati Uniti e che controlla il social, è in(+ 9%),che è stato annunciato ildi una nuova strategia aziendale che include anche i. Il consiglio di amministrazione ha infatti approvato una partnership con il finanziare Charles Schwab e l’introduzione del marchio fintech.Fi.“.Fi rappresenta la crescita naturale per il nostro movimento. Abbiamo iniziato creando unasocial per la libertà di parola, abbiamo aggiunto uno di tv in streaming, e ora ci muoviamo nei prodotti di investimento e nella finanza decentralizzata“, ha detto Devin Nunes, l’amministratore delegato diand Technology Group. Nell’ultimo anno, nonostante la vittoria didello scorso novembre, le azioni della società sono in perdita del 7%.