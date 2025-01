Lapresse.it - Trump: “Creeremo struttura per migranti a Guantanamo”

Nuovi proclami del presidente americano Donaldnella lotta della sua amministrazione contro l’immigrazione. Parlando alla Casa Bianca,ha annunciato che firmerà un ordine esecutivo per allestire unaper la detenzione deida 30mila posti aBay per “rinchiudere i peggiori criminali stranieri che minacciano gli americani”. Nella base americana di, a Cuba, sono stati reclusi per anni i prigionieri accusati di terrorismo. “Già raggiunto record contro immigrazione illegale”, che ha parlato poco prima di firmare il Laken Riley Act, la nuova legge che prevede l’arresto degli immigrati illegali accusati, arrestati o condannati per determinati reati, come furto e taccheggio, si è vantato dei risultati raggiunti nei primi giorni della sua presidenza sul tema.