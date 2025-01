Bergamonews.it - Treviglio, scintille in maggioranza: nervi tesi tra Fratelli d’Italia e Lega

. Momenti di tensione in Consiglio Comunale a. Durante i lavori dell’aula, nella seduta che si è tenuta nella serata di martedì 28 gennaio, a scatenare la bagarre politica non è stato tanto il confronto trae minoranza, quanto un battibecco più che piccato all’interno della coalizione di centrodestra che, nel Comune della Bassa, porta la bandiera della, con in testa il sindaco Juri Imeri.E il botta e risposta è tutto tra il capogruppo del Carroccio Franco Giussani e il presidente del Consiglio Andrea Cologno, in quota. All’origine del “siparietto”, avvenuto sotto gli occhi di Giovanni Palazzo, nuovo direttore generale dell’Asst Bergamo Ovest e successore di Peter Assenbergs, presente in aula per la sua prima audizione, una battuta della capogruppo del Pd Matilde Tura rispetto alla richiesta di riconferma di Assembergs ai vertici dell’ASST Bergamo Ovest, messa nero su bianco, un anno fa, dal primo cittadino in una lettera pubblica firmata appunto da Imeri e da altri sindaci della