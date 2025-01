Ilgiorno.it - Trenord, una media di 57 cancellazioni al giorno nel 2024 e 9mila guasti ai treni

Milano – I lavor o sulla rete ferroviaria e i tanti scioperi, ben quindici , hanno influito in maniera determinante sulla qualità del trasporto ferroviario in Lombardia nel corso del. Impatto dei cantieri e della puntualità Parola diche quantifica in un 10% il “costo” in termini percentuali dei ritardi dovuti a infrastrutture e cause esterne, senza i quali l'indice di puntualità si attesterebbe al 90%. A causa dei 168 cantieri attivi nel corso del, il 58% in più rispetto al 2023, e il traffico particolarmente intenso sul nodo di Milano, solo il 80% dei convogli è arrivato puntuale. Il 7% ha accumulato un ritardo contenuto entro 7 minuti e un altro 8% entro un quarto d'ora. Nonostante tutto, i passeggeri che si sono mossi in treno sono stati oltre 200 milioni, tra lombardi e turisti, spinti anche dalle limitazioni introdotte sull'area B di Milano che hanno portato molti pendolari ad abbandonare l'auto.