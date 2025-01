Quifinanza.it - Startup italiana Exein stringe accordo con colosso dei chip MediaTek su cybersicurezza

Oltre due miliardi di dispositivi in tutto il mondo prodotti ogni anno con tecnologiadi cybersecurity.con sede a Roma specializzata in sicurezza informatica Iot (Internet of things), ha siglato uncon iltaiwanese, per la fornitura dei suoi sistemi diintegrata neidi miliardi di device, da quelli utilizzati per gli apparecchi connessi nell’industria agli smartphone, dalla domotica alla strumentazione auto.L’La multinazionale di, infatti, rifornisce ogni anno miliardi di dispositivi in settori come l’Internet of things industriale, la telefonia mobile, l’automotive e fino alla Sanità, con prodotti sviluppati tramite la sua piattaforma Genio, che grazie a questa nuova partnership saranno migliorati in modo nativo con le soluzioni di