Nerdpool.it - Split Fiction: Nuovo trailer per l’avventura di Hazelight

ha pubblicato oggi undi, l’attesissima avventura cooperativa che trasporta i giocatori tra mondi fantascientifici e fantastici.Un’anteprima dell’esperienza cooperativaNel video, il fondatore di, Josef Fares, presenta nuovi scenari di gioco e l’evoluzione costante della varietà di meccaniche, cifra distintiva dello studio. Ilintroduce anche le Side Stories, avventure opzionali nascoste nei livelli principali, che offrono esperienze uniche come il surf su pesci di sabbia o discese in snowboard nel bel mezzo di un campo di battaglia futuristico.Un viaggio tra mondi fantasticiIn, i giocatori impersonano Mio, una scrittrice di fantascienza pragmatica, e Zoe, un’autrice fantasy solare e ottimista. Attraverso un’avventura a schermo condiviso, i due dovranno collaborare per sfuggire a una simulazione, coordinando le proprie azioni, acquisendo nuove abilità e scoprendo il potere di un’inaspettata amicizia.