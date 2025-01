Lanazione.it - Sollicciano resta senza direttore: "Urgente individuare soluzioni"

di Pietro Mecarozzi Tanti problemi, poche. Il 2025 per il carcere diè iniziato nel peggiore dei modi. La struttura è al collasso: i report parlano di un penitenziario insalubre e inumano. E da lunedì, con la scelta di non rinnovare l’incarico alla direttrice Antonella Tuoni, è pureuna guida amministrativa. La decisione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) era attesa. Ma non sperata. Sia dal personale del penitenziario, sia da chi con Tuoni ha avuto a che fare nei tre anni del suo mandato. L’assessore comunale al welfare Nicola Paulesu ieri l’ha ringraziata in una nota "per il suo impegno in un contesto quanto mai complesso come quello del penitenziario fiorentino". Sottolineando poi che "la situazione aè difficile e drammatica, è fondamentale econcrete e durature, per migliorare le condizioni di vita dei detenuti, come di chi lavora al suo interno".