Tvzap.it - Shaila Gatta e il botox, lei svela tutto al “Grande Fratello”: i perché del suo cambiamento

Leggi su Tvzap.it

News tv.e il, leial “”: idel suo– In tanti, tra i telespettatori, ma anche tra i concorrenti del, hanno notato cheha avuto unanche fisico nel corso dei suoi mesi all’interno della Casa. In parecchi hanno ipotizzato che l’ex velina avesse fatto ile che ora che si trova tra le mura del reality non possa accedere al trattamento. ( dopo le foto) Leggi anche: “”, i sospetti su Luca Calvani dopo la sua eliminazioneLeggi anche: “”, Luca Calvani in lacrime durante la puntata: cos’è successoe il, leial “”: idel suoNel mirino dei telespettatori alcune differenze di espressione nel volto di