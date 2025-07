David-Juve un matrimonio che guarda al futuro | perché può essere il colpo dell’anno e non solo in Italia

L’arrivo di Jonathan David alla Juventus rappresenta una svolta epocale, potenzialmente il colpo dell’anno non solo in Italia, ma in tutto il calcio europeo. Con le sue qualità e la sua versatilità, il canadese può portare nuova linfa alla squadra e stupire gli appassionati di calcio. Analizzando numeri, caratteristiche e il contesto attuale, si delinea un futuro brillante, ricco di successi e grandi emozioni per i bianconeri.

David-Juve, ecco i motivi per cui l'arrivo del canadese in bianconero può essere il colpo più importante di questa finestra di mercato L'arrivo di Jonathan David alla Juve può essere il colpo dell'anno e non solo per quanto riguarda la Serie A, ma tutto il calcio europeo. Analizzando numeri, caratteristiche e contesto, si arriva al

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

Massimo Pavan: "David ottimo colpo, ma ribadisco che la Juve deve avere tre attaccanti più Yildiz per non avere brutte sorprese. Questo è il minimo, quindi David, Kolo Muani e Vlahovic, oppure David, Vlahovic ed un terzo, oppure David, Kolo Muani e un terz

