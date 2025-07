Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 18 | 40

Benvenuti all’aggiornamento sulla viabilità di Roma e Lazio. Oggi, 5 luglio 2025, alle ore 18:40, Astral Infomobilità vi tiene informati sulle principali criticità e i percorsi più scorrevoli. Tra code sul raccordo anulare e rallentamenti sull'Aurelia, il traffico si presenta diversificato, ma grazie alle segnalazioni tempestive, potete pianificare al meglio i vostri spostamenti. Restate con noi per tutte le novità e consigli utili.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare carreggiata interna code per incidente tra diramazione Roma sud e Anagnina allentamenti sull'Aurelia tra Palidoro e Torre in Pietra in entrambe le direzioni circolazione scorrevole sulle strade ed autostrade del territorio per il trasporto pubblico ricordiamo che per consentire le attività tecniche connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni Colosseo e dell'interscambio con la metro di oggi e domani la metro ci sarà chiusa attive linee bus sostitutive ed infine per gli eventi questa sera per ultimo appuntamento con i concerti del Circo Massimo dalle ore 21 fino alle 8 cessate esigenze del 7 luglio divieto di transito in via della Greca via del Circo Massimo piazzale Ugo La Malfa via dell'Ara di Conso te Chiara chiamare da sali infomobilità è tutto grazie attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it