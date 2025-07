Villains dell’mcu che possono sconfiggere thanos in un combattimento

Nel vasto universo Marvel, alcuni villain dell'MCU potrebbero aver avuto la meglio su Thanos in combattimento. Potenze sorprendenti e abilità devastanti li rendono nemici formidabili, capaci di mettere in crisi il Titano Pazzo. Scopriamo insieme i dieci antagonisti più potenti che, in teoria, avrebbero potuto sconfiggere o almeno rappresentare una minaccia superiore a Thanos, aprendo uno sguardo affascinante sulle possibilità non esplorate del MCU.

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) presenta un'ampia gamma di antagonisti con poteri e capacità che, in alcuni casi, potrebbero superare la forza di personaggi come Thanos. Sebbene quest'ultimo sia uno dei più potenti villain della saga, esistono figure che avrebbero potuto sopraffarlo in battaglia o comunque rappresentare una minaccia superiore. Questo approfondimento analizza dieci tra i principali antagonisti e le loro caratteristiche distintive, evidenziando perché potrebbero aver avuto la meglio sul Mad Titan. ego, il pianeta vivente. caratteristiche e potenzialità . Ego, noto come il pianeta vivente e membro dei Celestiali, si distingue per la sua capacità di creare strutture incredibili mediante la volontà e di comunicare attraverso piccoli emissari.

