Giallo lungo il Lambro | dall’acqua spunta un cadavere senza nome

Un giallo avvolto dall'acqua e dal mistero si dipana lungo le sponde del Lambro. Nel cuore di Pieve Emanuele, un corpo senza nome emerge dalle acque, sollevando domande e inquietudini tra la comunità. Chi era quell'uomo? Cosa si nasconde dietro questa tragica scoperta? La verità aspetta di essere svelata, mentre le indagini prendono il via...

Pieve Emanuele, 5 luglio 2025 – Il fiume Lambro restituisce il corpo di uno sconosciuto. Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 5 luglio, il nucleo sommozzatori del Comando dei vigili del fuoco di Milano, coadiuvato dagli esperti fluviali e dal nucleo elicotteri, ha recuperato il corpo privo di vita di un uomo nel comune di Pieve Emanuele presso Cascina Canalone. Il cadavere, la cui identità è per ora sconosciuta in quanto privo di documenti, era riemerso sul fiume Lambro probabilmente a causa dell'ingrossamento delle acque dopo il maltempo che aveva colpito stamane la provincia di Milano. Gli inquirenti sono al lavoro, sia per recuperare le generalità dell’uomo, sia per accertare le cause dell’annegamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it