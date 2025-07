Psg-Bayern gravissimo infortunio in campo | si teme un lungo stop

tutti: un incidente in campo che ha coinvolto seriamente un giocatore, scatenando timori di un lungo stop. Le immagini sono sconvolgenti e hanno richiesto un intervento immediato dei medici, lasciando tutti con il fiato sospeso. La partita tra PSG e Bayern Monaco si era rivelata intensa e ricca di emozioni, ma ora l’attenzione si concentra sulla salute del calciatore coinvolto e sulle ripercussioni future del grave infortunio.

Il quarto di finale del Mondiale segnato da un incidente sul terreno di gioco, le immagini sono tremende: intervento immediato dei medici Una bella partita, quella tra Psg e Bayern Monaco, nei quarti di finale del Mondiale per Club. Match molto equilibrato e con diverse occasioni, con le squadre all’intervallo ancora sullo 0-0. Ma proprio quando le squadre si apprestavano ad andare al riposo, un grave infortunio ha destato la preoccupazione di giocatori, staff e spettatori. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Una situazione di gioco che sembrava banale, con Donnarumma in uscita bassa in area a ridosso della linea di fondo, protetto da un difensore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Psg-Bayern, gravissimo infortunio in campo: si teme un lungo stop

In questa notizia si parla di: bayern - infortunio - gravissimo - campo

Il Bayern chiama per le squadre nazionali di dare la priorità al benessere dei giocatori dopo l’infortunio di Davies - Il Bayern Monaco prende posizione: dopo l'infortunio di Alphonso Davies, il club chiede alle nazionali di mettere al primo posto la salute dei giocatori.

Zapata, infortunio gravissimo, il Torino corre ai ripari; Bayern Monaco, altra batosta per Kompany: frattura al metatarso per Ito. Eberl: Siamo dalla sua parte; Carvajal, grave infortunio e lungo stop: il Real Madrid gli rinnova il contratto.

Psg-Bayern, gravissimo infortunio in campo: si teme un lungo stop - Al termine del primo tempo della sfida al Mondiale per Club, episodio che lascia tutti sotto shock: il giocatore fuori in barella ... Riporta calciomercato.it

Bayern Monaco vs Inter: incertezze e infortuni - L’imminente sfida tra il Bayern Monaco e l’Inter, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League, si avvicina con una serie di incognite per entrambi i club. Secondo milanosportiva.com