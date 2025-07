Jannik Sinner senza distrazioni | Non andrò a vedere la F1 devo allenarmi

Jannik Sinner, concentrato e senza distrazioni, ha dimostrato ancora una volta il suo talento vincendo facilmente contro Pedro Martinez a Wimbledon 2025. Con un punteggio netto di 6-1, 6-3, 6-1 in meno di due ore, l’azzurro si prepara ora agli ottavi con determinazione. Nella sua intervista, il talento italiano ha analizzato con chiarezza il match e condiviso le strategie per affrontare la prossima sfida. L’attenzione è tutta rivolta alla vittoria finale.

Jannik Sinner ha sconfitto lo spagnolo Pedro Martinez nel terzo turno del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2025, staccando il pass per gli ottavi di finale: l’azzurro si è imposto con lo score di 6-1 6-3 6-1 in un’ora e 56 minuti di gioco. Il numero 1 del mondo nella consueta intervista in campo ha analizzato l’incontro e svelato il programma in vista del prossimo match. L’ analisi del match: “ Ovviamente sono molto felice, ma abbiamo visto tutti che Pedro aveva problemi alla spalla. Non riusciva a servire bene. Soprattutto su questa superficie, quando non servi bene, non è facile giocare. 🔗 Leggi su Oasport.it