LIVE Sonego-Nakashima 6-7 7-6 7-6 0-0 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’italiano recupera un break di svantaggio e vince il terzo set

L'emozionante sfida tra Sonego e Nakashima a Wimbledon 2025 tiene il pubblico con il fiato sospeso. Dopo aver recuperato uno svantaggio cruciale, Sonego conquista il terzo set in una battaglia di nervi e talento. La tensione aumenta scena dopo scena: chi si aggiudicherà il quarto e decisivo set? Clicca qui per restare aggiornato in tempo reale e vivere ogni istante di questa partita incredibile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Servizio, dritto e smash per l’americano. 30-15 Decolla il back di Sonego che vanifica così l’ottima risposta di dritto 15-15 Vola via il dritto dell’americano. 15-0 Attacco in controtempo di Sonego che gioca anche una buona volee d’approccio ma viene infilato dal dritto incrociato di Nakashima. Al servizio Brandon Nakashima QUARTO SET 7-6 Gioco e terzo set Sonego: prima ad uscire vincente dell’italiano che chiude il parziale al primo set point. 6-2 Prima al centro vincente. 4 set points per l’italiano, di cui due da giocare con il servizio 5-2 Prima ad uscire e dritto dalla parte opposta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Nakashima 6-7, 7-6, 7-6, 0-0, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’italiano recupera un break di svantaggio e vince il terzo set

In questa notizia si parla di: sonego - nakashima - diretta - wimbledon

