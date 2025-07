Saelemaekers saluta la Roma | Grazie è stata un’esperienza indimenticabile

L’epoca di Alexis Saelemaekers alla Roma si conclude con un saluto carico di emozione. Dopo un’esperienza intensa e ricca di momenti memorabili, l’esterno belga torna al Milan, lasciando un ricordo indelebile nei cuori romanisti. Con un messaggio sincero e toccante, Saelemaekers ha voluto ringraziare i tifosi per il supporto e le emozioni condivise. E ora, il suo cammino prosegue: vi porterò con me, sempre nel cuore.

Alexis Saelemaekers non proseguirà la sua avventura con la maglia della Roma. Dopo un'annata in prestito, l'esterno belga farà ritorno al Milan, club proprietario del suo cartellino. Un epilogo atteso ma non privo di emozioni, come dimostra il lungo messaggio pubblicato dallo stesso calciatore sul suo profilo Instagram per salutare i tifosi romanisti. Il messaggio social: "Vi porterò con me". Nel post, accompagnato da un video celebrativo dei momenti migliori vissuti in giallorosso, Saelemaekers ha scritto parole cariche di gratitudine e affetto: " Che emozione rivivere tutti questi momenti.?Avevo iniziato quest'anno con tanti obiettivi in mente, ma mai avrei immaginato di vivere così tante emozioni.