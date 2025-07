Kean via dalla Fiorentina? Mega offerta dall’Arabia Saudita | ecco la posizione dell’attaccante ex Juventus Ultimissime

Il futuro di Moise Kean si fa sempre più incerto: la Fiorentina potrebbe perdere il suo talento in vista della prossima stagione. Secondo le ultime notizie, un'offerta faraonica dall'Arabia Saudita potrebbe cambiare le carte in tavola. La domanda è: Kean resterà in Italia o sceglierà una nuova avventura all’estero? Restate con noi per scoprire tutte le novità sulla sua decisione finale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro di Moise Kean è ancora incerto. L'attaccante, di proprietà della Fiorentina dopo essere stato ceduto la scorsa estate dal calciomercato Juventus, sta valutando attentamente le diverse opzioni che ha davanti. L' Al Qadsiah, club saudita, ha messo sul piatto una proposta economica allettante, mentre i club inglesi, tra cui il Manchester United, continuano a monitorare la situazione, pronti a intervenire se se ne presentasse l'occasione.

