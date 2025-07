Ucciso a colpi di arma da fuoco cadavere in un casolare diroccato

Un episodio drammatico scuote Aversa. Un uomo di 45 anni, romeno, Catalin Ionita, è stato barbaramente ucciso a colpi di arma da fuoco in un casolare abbandonato tra viale della Libertà e viale Europa. La scena del crimine, sconvolgente e inquietante, ha portato le forze dell’ordine a indagare su un mistero che ancora avvolge la tragedia. Ma cosa si nasconde dietro questa tragica vicenda?

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 45 anni, romeno, Catalin Ionita, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Il corpo senza vita è stato ritrovato ad Aversa (Caserta) in una struttura diroccata, in un’area compresa tra viale della Libertà e viale Europa. I poliziotti del commissariato di Aversa sono intervenuti in seguito ad una segnalazione che riferiva di diversi colpi di pistola esplosi; giunti sul posto, gli agenti hanno scoperto il cadavere del romeno, raggiunto da tre proiettili. L’uomo è stato identificato e secondo quanto emerso anche sulla base delle testimonianze di persone residenti in zona, non aveva un lavoro né una casa, e sembra vivesse proprio nell’area dove è stato ucciso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ucciso a colpi di arma da fuoco, cadavere in un casolare diroccato

