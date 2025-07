Ragazza ucraina 18enne scomparsa da Carovigno vicino Brindisi stava effettuando uno stage | ricerche in corso

Una giovane ucraina di 18 anni scomparsa da Carovigno, in provincia di Brindisi, sta destando preoccupazione tra amici e comunità. La ragazza, arrivata in Puglia per uno stage, è scomparsa nel nulla e le ricerche sono attualmente in corso per ritrovarla al più presto. La sua assenza ha sconvolto tutti: ogni dettaglio potrebbe essere fondamentale per riportarla a casa. Restiamo aggiornati sugli sviluppi.

Una ragazza di nazionalità ucraina, che solo pochi giorni fa ha compiuto 18 anni, è scomparsa da un villaggio turistico sulla costa di Carovigno (Brindisi), dove sta effettuando uno stage Vai su X

