Un supermercato al posto del ristorante incendiato | sequestrato complesso vista mare a Vico Equense

In un angolo suggestivo di Vico Equense, un complesso vista mare ha visto un arresto inatteso: un supermercato al posto di un ristorante incendiato, sequestrato dalle autorità. La Procura di Torre Annunziata ha scoperto una lottizzazione abusiva, con ampliamenti e cambi di destinazione non autorizzati, gettando nuova luce su un progetto che ha sconvolto il paesaggio locale. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa intricata vicenda.

La Procura di Torre Annunziata ha sequestrato un complesso a Vico Equense (Napoli): per gli inquirenti è stata realizzata una lottizzazione abusiva con ampliamenti senza autorizzazione e cambi di destinazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosenza, truffa aggravata per conseguimento erogazioni pubbliche: sequestrato complesso turistico - Le indagini dei Finanzieri di Cosenza hanno scoperto un vasto giro di truffe aggravate ai danni delle erogazioni pubbliche, culminato nel sequestro di un complesso turistico del valore di oltre 33 milioni di euro.

