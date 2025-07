Ecomafia 2025 – Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia presentazione con Ascani

Giovedì 10 luglio, a Roma, si sveleranno le inquietanti verità di “Ecomafia 2025”, un’indagine che mette in luce storie e numeri sulla criminalità ambientale in Italia. Con gli interventi di autori e autorità, tra cui la vice presidente della Camera Anna Ascani, questa presentazione promette di aprire uno spiraglio sulla lotta contro il crimine ecologico. Un appuntamento imperdibile per chi vuole conoscere e agire.

ROMA – Giovedì 10 luglio, alle ore 10, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, si svolgerà la presentazione di “Ecomafia 2025 – Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia”. Sono previsti nell’occasione i aaluti della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Ecomafia 2025 – Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia”, presentazione con Ascani

In questa notizia si parla di: ecomafia - storie - numeri - criminalità

COMUNICATO STAMPA XIV edizione di “Trame”, Il presidente nazionale di Legambiente presenta un’anteprima del Rapporto Ecomafia 2025 Stefano Ciafani: “Le ecomafie sono una grave minaccia per l’ambiente, la salute e l’economia sana. La legge 68 su Vai su Facebook

Ecomafia 2025 - Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia - Giovedì alle 10 diretta webtv - Saluti di Ascani; Pesaro, Legambiente presenta “Ecomafia: le storie e i numeri della criminalità ambientale”; Ecomafia 2024: storie numeri della criminalità ambientale in Italia.