Il ritorno dei falchi sulla torre degli Asinelli a Bologna

Un affascinante ritorno nel cuore di Bologna: le iconiche Torri degli Asinelli ospitano nuovamente una coppia di falchi, portando vita e movimento a uno dei simboli più amati della città. Questa straordinaria presenza segna un momento importante per la biodiversità urbana, dimostrando come natura e storia possano convivere in perfetta armonia. La città si prepara a scoprire le meraviglie di questa sorprendente rinascita naturale, un segnale di speranza e rinvigorimento ambientale.

Bologna, 5 luglio 2025 – La Torre degli Asinelli diventa la casa di una piccola famiglia di falchi, che hanno deciso di costruire il loro nido proprio in una cavità del monumento. A darne notizia è l’Associazione Ornitologi dell’Emilia-Romagna (AsOER) a seguito della segnalazione del proprietario della terrazza di palazzo Strazzaroli, che ha la vista diretta sulle Due Torri. Dove, appunto, una coppia di gheppi ha deciso di nidificare in un incavo della torre degli Asinelli. Facendo caso e attenzione al loro ‘ focolare ’, infatti, si possono vedere gli adulti mentre nutrono i piccoli falchetti che, pian piano, stanno uscendo dal nido e imparando a volare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno dei falchi sulla torre degli Asinelli a Bologna

Bologna, il ritorno dei falchi sulla torre Asinelli: «I gheppi mancavano da un secolo, una cosa positiva per la biodiversità»

