Calciomercato Juventus Nerozzi non ha dubbi | Servono rinforzi in quel reparto È mancato un giocatore nell’ultima stagione

Il calciomercato della Juventus si accende, e Massimiliano Nerozzi non ha dubbi: servono rinforzi in attacco. Con una stagione passata che ha lasciato l’amaro in bocca, i bianconeri devono agire in fretta per colmare quel gap di 200 milioni di mancato investimento. La sfida è chiara: puntare sulla qualità e sulla quantità per tornare a competere ai massimi livelli. Ma quali sono le strategie che porteranno la Vecchia Signora verso il successo?

In esclusiva a .com, è intervenuto il giornalista del Corriere della Sera Massimiliano Nerozzi. Le sue dichiarazioni post Mondiale per Club in vista della prossima stagione. ATTACCO – « In proiezione futura è limitante l'attacco, nel senso che la Juve alla fine anche con Thiago Motta, tranne le ultime due partite – 4-0 e 3-0 con Atalanta e Fiorentina – la difesa comunque è sempre stata abbastanza in asse idem con Tudor. L'attacco ha avuto onestamente dei passaggi a vuoto pesanti anche per la cattiva forma di Vlahovic.

