Calcio Protti rivela di esser malato | Mi è stato trovato un ospite sgradito

Il calcio perde un suo eroe, ma il cuore e la determinazione di Igor Protti brillano più che mai. Dopo aver ricevuto una notizia difficile, l’ex campione ha deciso di condividere la sua battaglia, dimostrando ancora una volta che la vera forza risiede nel coraggio e nella speranza. La sua testimonianza è un messaggio di resilienza per tutti noi: non arrendersi mai, anche nei momenti più duri.

Calcio, Protti rivela di essere malato: “Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese. E’ una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre”. Così in un post su Instagram Igor Protti, ex attaccante di Livorno, Bari, Napoli e Lazio, ha annunciato di esser malato e di aver iniziato un ciclo di terapie. L’ex calciatore: “Ho la mia famiglia vicino”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calcio, Protti rivela di esser malato: “Mi è stato trovato un ospite sgradito”

