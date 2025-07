Esplosione a Roma l' Arpa | L' incendio ha generato diossina

Una devastante esplosione ha sconvolto Roma il 4 luglio, al deposito di gas in via Gordiani, rilasciando diossina nell'aria. Le centraline ARPA Lazio monitorano attentamente i livelli di inquinanti, mentre il territorio si trasforma in un campo di macerie e focolai persistenti, alimentati dal caldo estivo. La città si trova ora di fronte a una crisi ambientale e sanitaria da affrontare con urgenza e attenzione, perché le conseguenze di questo disastro rischiano di durare nel tempo.

L'incendio divampato il 4 luglio a seguito della forte esplosione al deposito di gas e carburante in via Gordiani a Roma ha rilasciato diossina nell'aria. E' il dato rilevato dalle centraline dell'Arpa Lazio in quantitĂ da valutare nei prossimi giorni. Il giorno dopo è una distesa di macerie mentre piccoli focolai resistono, complice le alte temperature. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Esplosione a Roma, l'Arpa: "L'incendio ha generato diossina"

In questa notizia si parla di: esplosione - roma - arpa - incendio

Roma, spenti tutti i focolai causati dall’esplosione al Prenestino - Roma può tirare un sospiro di sollievo: tutti i focolai scatenati dall'esplosione al Prenestino sono stati domati, garantendo la sicurezza dei residenti.

Allarme di #Arpa Lazio dopo l'esplosione a #Roma: “L’incendio ha generato diossina” #viadeigordiani #5luglio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/roma-capitale/2025/07/05/news/esplosione-via-dei-gordiani-arpa-lazio-diossina-aria-incendio-inquinamento-t Vai su X

Un'esplosione a un deposito di gas e carburante in via dei Gordiani, in zona Prenestino a Roma, ha provocato un grosso incendio. Si è levata una densa... Vai su Facebook

Esplosione a Roma, oltre 40 feriti. L'Arpa: 'Diossina nell'aria'; La diossina nell'aria dopo l'incendio in via dei Gordiani, il report dell'Arpa sull'esplosione al distributore Gpl a Roma; Esplosione Roma: l'incendio ha generato diossina.

Esplosione a Roma nel distributore, Arpa Lazio: "L'incendio ha generato diossina" - L'esplosione di ieri avvenuta a seguito di un incendio a un distributore di benzina e metano in via dei Gordiani a Roma ha "generato diossina". Lo riporta msn.com

Esplode una pompa di benzina a Roma, l'Arpa Lazio: "L'incendio ha generato diossina ma in quantità ridotta" - L'esplosione che si è verificato ieri a Roma ha "generato diossina". Riporta affaritaliani.it