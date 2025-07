Acqua sospesa in Irpinia per un guasto elettrico | ecco dove e quando

Un guasto elettrico imprevisto mette in scacco l’approvvigionamento idrico in Irpinia, creando disagi per molte famiglie. ENEL ha infatti interrotto l’energia di due impianti fondamentali per la distribuzione dell’acqua, causando una sospensione temporanea del servizio. Alto Calore Servizi S.p.A. ha annunciato le aree interessate e gli orari precisi dell’interruzione. Ecco cosa sapere e come prepararsi per questa emergenza inaspettata.

Tempo di lettura: 2 minuti Disagi in vista per centinaia di famiglie in Irpinia a causa dell’interruzione dell’energia elettrica da parte di ENEL che ha mandato in tilt due impianti cruciali per la distribuzione dell’acqua. A darne notizia è Alto Calore Servizi S.p.A., che comunica due distinte sospensioni del servizio idrico in provincia di Avellino. A Summonte, dalle ore 23:00 di oggi, sabato 5 luglio, e fino alle 06:00 di domani, domenica 6 luglio, sarà interrotta l’erogazione idrica notturna. Il motivo è la sospensione dell’energia elettrica al campo pozzi di Fontana dell’Olmo, che rende necessario lo stop temporaneo dell’acqua per consentire il riempimento dei serbatoi e garantire il minimo approvvigionamento nelle ore successive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Acqua sospesa in Irpinia per un guasto elettrico: ecco dove e quando

