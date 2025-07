Tour de France 2025 Tadej Pogacar | È stata una prima giornata frenetica stare in testa ci ha aiutato

Il Tour de France 2025 è partito con emozioni e sorprese, dando subito spettacolo sulla lunga tratta di 184 km da Lille Métropole. Le intemperie e il vento hanno rivoluzionato la corsa, creando divisioni e sfide inaspettate. Tadej Pogacar si distingue tra i favoriti, ma a trionfare è stato Jasper Philipsen, che ha conquistato la prima maglia gialla. La gara è appena iniziata e le sorprese non sono finite...

Si conclude con una volata parziale la prima tappa del Tour de France 2025. Il vento è stata l'incognita principale di una frazione inaugurale di 184 chilometri che si è aperta e conclusa a Lille Métropole. I ventagli hanno rotto il gruppo principale in due parti e, sul traguardo finale, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) è stato il più abile ad anticipare tutti, conquistando la prima maglia gialla di questo Tour. Il gruppo spezzato ha anche creato i primi distacchi nella classifica generale; Remco Evenepoel e Primoz Roglic hanno infatti già perso ben 40 secondi sulla maglia gialla, mentre Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) e Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) hanno controllato sempre con attenzione la corsa, concludendo nel primo plotone grazie anche al lavoro dei loro team.

