Amadeus verso il ritorno in Rai? Fiorello lavora dietro le quinte e fa da mediatore

Amadeus, volto amatissimo della televisione italiana, si prepara a un possibile ritorno in Rai dopo l’esperienza al Nove, segnato da risultati meno brillanti del previsto. Con il supporto di Rosario Fiorello, che lavora dietro le quinte come mediatore, l’idea di rivederlo su Viale Mazzini sta prendendo corpo. Un ritorno che potrebbe segnare una nuova entusiasmante pagina per la tv italiana, ecco cosa ci riserva il futuro.

Dopo un anno al Nove segnato da risultati inferiori alle aspettative, circola l'ipotesi di un ritorno in Rai del popolare conduttore, supportato da Rosario Fiorello e da una voglia di rivincita sul piccolo schermo. A poco più di un anno dal clamoroso addio alla Rai, Amadeus potrebbe presto tornare a Viale Mazzini. A rilanciare l'indiscrezione è L'Espresso, che in un articolo pubblicato di recente racconta come il ritorno del celebre conduttore nell'azienda pubblica non sia affatto un'ipotesi campata in aria, bensì una possibilità concreta. E dietro questa operazione, ci sarebbe l'intervento di un nome familiare: l'amico di sempre, Rosario Fiorello. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amadeus verso il ritorno in Rai? Fiorello lavora dietro le quinte e fa da mediatore

