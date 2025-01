Ilrestodelcarlino.it - Sequestrati oltre 25.400 prodotti, tra cui articoli di Carnevale e maglie sportive contraffatte

Macerata, 29 gennaio 2025 – Le Fiamme Gialle hanno sequestrato25.400non sicuri per la salute dei consumatori. Nel mirino due esercizi commerciali e un venditore ambulante, durante il mercato settimanale. In questa operazione i militari del Gruppo di Macerata e della Compagnia di Civitanova hanno trovato circa 60tte da calcio con marchi registrati presumibilmente contraffatti e riferibili a note societàitaliane e straniere, e25.360di vario genere, tra cuidi bigiotteria, accessori per capelli, orologi, portachiavi, utensili vari, accessori per l’abbigliamento e la cura della persona, nonchédi(maschere, giocattoli e kit per travestimenti), privi delle informazioni minime previste dal “Codice del consumo”, importanti per garantire la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori.