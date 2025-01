Zon.it - Salernitana a caccia della salvezza: obiettivo possibile?

Leggi su Zon.it

Il calcio è fatto anche di piccole, grandi imprese e i tifosine sono consapevoli. Ma in alcuni momenti è meglio accantonare i sogni di grandezza per evitare brutti risvegli. Lagalleggia in terzultima posizione con un rendimento di 15 punti in casa e di sei in trasferta. Reti Segnate: 22, reti subite: 33. E Breda è l’ennesimo allenatore che si avvicenda in panchina. Sarà il caso di serrare i ranghi per evitare una doppia retrocessione o è ancora lecito pensare a una“tranquilla”?, poca fiducia dai siti scommesse In base alla classifica tutto è ancora aperto relativamente allasenza play-out, e se si dà uno sguardo alle quote sul campionato cadetto messe a disposizione dai principali siti di betting italiani, la squadra granata è considerata mediamente come 15ma forza dell’attuale Serie B.