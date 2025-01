Noinotizie.it - Salento, operazione antimafia: ottanta arresti Carabinieri

All’alba di oggi, una vastaè stata condotta daidel Comando Provinciale di Lecce in tutta la provincia ed in altre località della Puglia e del territorio nazionale.I militari dell’Arma, come ha riportato il Comandante Provinciale dell’Arma di Lecce, hanno eseguito provvedimenti restrittivi emessi dal Gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale, a carico di persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione perdelinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi da sparo con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa ed altri reati contro la persona ed il patrimonio.L’ha coinvolto più di 470 militari del Comando Provinciale di Lecce, con il supporto di unità specializzate, tra cui militari della Compagnia di intervento operativo e delle squadre antiterrorismo dell’11° Reggimento“Puglia”, del Nucleo Cinofilidi Modugno (BA), dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, del 6° Nucleo Elicotteridi Bari, nonché rinforzi giunti da altri comandi della Puglia.