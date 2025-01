Quotidiano.net - Robert F Kennedy Jr sostiene le politiche anti-aborto di Trump al Senato

Nella sua audizione alper la conferma come segretario alla Sanità,Jr ha detto di sostenere ledel presidente Donald, tra cui la fine dei finanziamenti federali per l'interruzione di gravidanza in patria e all'estero e la protezione delle esenzioni per gli operatori sanitari. "Sono d'accordo con il presidentesul fatto che ogniè una tragedia. Sono d'accordo con lui sul fatto che non possiamo essere una nazione di principi morali se abbiamo 1,2 milioni di aborti all'anno", ha dichiarato. Non è chiara la fonte della cifra da lui citata.