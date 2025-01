Ilgiorno.it - Regalo inatteso: l’addio di Claudio alle notti al gelo

Leggi su Ilgiorno.it

Non sarà più al, ma potrà trovare ristoro in una calda camera d’albergo per qualche mese. Un grande atto di generosità potrà far tirare un sospiro di sollievo a, 63 anni, che da due mesi e mezzo vive nel suo camper a Desio, senza riscaldamento e possibilità di muoversi per via delle precarie condizioni del mezzo. A salvarlo la donazione di un benefattore per mezzo della Caritas di Desio, la quale si è già attivata per trovare all’uomo un alloggio temporaneo per 2 o 3 mesi in un albergo locale. "Sarà un tempo in cui finalmentepotrà lavarsi e mangiare in maniera dignitosa - spiega Michele Quitadamo, referente di Asia Usb Monza e Brianza -, grazie ad una generosa donazione la cui restante parte potrebbe essere impiegata per i suoi spostamenti per andare al lavoro, che sta cercando.