Quando Sissi scoprì Napoli | la città che rubò il cuore all’imperatrice ribelle

: lacheilIn sintesi? Elisabetta di Baviera, conosciuta come la Principessa, è stata profondamente colpita dadurante il suo viaggio nel 1890, trovando nellaun'affinità con il suo spirito libero.?è stata affascinata dai contrasti e dalla vitalità di, apprezzando la vita quotidiana, la passionalità del popolo e le bellezze naturali e culturali della.?? Durante il soggiorno,ha esplorato siti storici come la Cappella Sansevero e Pompei, trovando in essi riflessioni sulla transitorietà della vita e la ricerca di bellezza e significato.? Il soggiorno diha contribuito a rafforzare l'attrattiva diagli occhi della nobiltà europea, lasciando un'impronta duratura sulla percezione internazionale della