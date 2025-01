Ilfattoquotidiano.it - Pisa, inizia un percorso di transizione di genere e viene licenziata. Ma per il tribunale “non c’è prova di discriminazione”

Ildiha dato ragione all’azienda sul licenziamento di una dipendente che hato undidi. Secondo i giudici, non è stata dimostrata ladella ditta che ha motivato l’azione con ragioni economiche. Come riportato dal Corriere Fiorentino, al termine del primo grado del processo, è passata la linea dell’azienda che in aula ha dichiarato di aver saputo della volontà del cambio disolo successivamente al licenziamento, dovuto secondo la ditta solo alla soppressione per esigenze di bilancio della mansione che svolgeva.Ma il contenzioso giudiziario proseguirà in Corte d’Appello a Firenze. La dipendente era stata assunta dalla dittana nel 2023, con un contratto a tempo indeterminato, come tecnico impiantista specializzato, per 40 ore settimanali (per la ditta invece era addetta al controllo).