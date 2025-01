Calciomercato.it - Paura prima della Champions, incendio allo stadio: tutto cancellato

Attimi di tensione fuori locon uno stand avvolto dalle fiamme: intervento immediato dei vigili del fuocoAttimi di grande, con il rischio che lanon potesse disputarsi. Serata di ‘fuoco’ all’Etihad Stadium che in serata ospita Manchester City-Bruges: nel tardo pomeriggio unè divampato fuori l’impianto ed ha coinvolto anche uno degli stand ufficialisocietà inglese.(LaPresse) – Calciomercato.itLo stand andato in fiamme è quello che avrebbe dovuto ospitare la presentazione dei nuovi acquistisquadra di Pep Guardiola (Marmoush, Khusanov e Vitor Reis). Evento annullato, come pure tutti quelli che avrebbero dovuto animare il pre-gara come l’accoglienza alla squadra. Nessun problema però per la partita che inizierà regolarmente alle ore 21 italiane (le 20 locali).