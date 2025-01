Thesocialpost.it - Padova, uomo trovato morto con un colpo di pistola: donna in gravi condizioni

Leggi su Thesocialpost.it

Undi 66 anni è statosenza vita con undial petto in un appartamento a Medagliano San Fidenzio, in provincia di. Accanto al cadavere è stata rinvenuta l’arma, che l’deteneva regolarmente. Nell’abitazione è stata trovata anche unadi 54 anni, priva di ferite evidenti ma incritiche. Attualmente è ricoverata in ospedale a, dove è stata trasportata in elisoccorso e intubata.L’intervento dei carabinieri e l’allarme della figliaL’allarme è stato lanciato dalla figlia della, che ha chiamato il 118 dopo aver scoperto la drammatica scena. I carabinieri disono intervenuti prontamente per avviare le indagini e ricostruire l’accaduto. Secondo le prime informazioni, la vittima e la 54enne avevano un rapporto sentimentale, ma non convivevano.