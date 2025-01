Nuova Piazza Pia, che fine faranno le monete gettate nelle fontane?

Leggi su Funweek.it

A Roma sono avvenuti da poco i lavori aPia e per tale motivo la zona sta attirando sempre più turisti e visitatori curiosi di ammirare la sua bellezza e la maestosità. Tuttavia, c’è una domanda che in molti si pongono: cheledellaPia e lePia sono site delledi dimensioni medie dove, come accade in altre zone turistiche di Roma, la tradizione vuole che venganole. Si tratta di un gesto simbolico che i visitatori compiono per esprimere un desiderio o come segno di buona sorte. E se in luoghi celebri e comuni come Fontana di Trevi vi sono gli addetti alla raccolta per devolverle in beneficenza, quelle diPia che sorte avranno?Leggi anche:–Pia, a pochi giorni dall’inaugurazione già spunta una bancarella: le immaginiAnche in questo caso, le autorità locali hanno confermato che lediPia saranno raccolte e destinate a progetti di beneficenza.