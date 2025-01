Terzotemponapoli.com - Napoli, Montervino: “Ha qualcosa in meno dell’Inter al momento”

Francesco, ex centrocampista e capitano del, è intervenuto a Radio Punto Zero. L’ex capitano azzurro ha parlato in diretta aMagazine Live. Di seguito le sue parole.sul mercato delCosì l’ex centrocampista azzurro: “Mercato?va fatto, come rosa il, anche se è primo, hainal. Per fare un salto di qualità ci sarebbe bisogno di un paio di giocatori, un sostituto di Kvara ed un difensore ad esempio. Un difensore e Garnacho? Io preferirei Adeyemi, ma solo per un discorso di caratteristiche. Adeyemi fa tutta la fascia ed usa sia il sinistro che il destro. Pongracic è forte, l’ho visto a Lecce, non so perchè non stia trovando spazio a Firenze.”E’ valido anche Ismajli, ma preferisco PongracicContinua: “E’ valido anche Ismajli, ma preferisco Pongracic potendo scegliere.