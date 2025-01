Ilgiorno.it - Morte Ramy Elgaml, chiesto il processo immediato per l’amico Fares Bouzidi: è accusato di resistenza per non essersi fermato all’alt

Milano, 29 gennaio 2025 – È statoil giudizioperdiil ragazzo egiziano morto nell’incidente di via Quaranta del 24 novembre 2024 dopo l’inseguimento dei carabinieri. Il 22enne tunisino èdia pubblico ufficiale. Il motivo è il seguente: alla guida del motociclo T Max scuro, finito poi contro un muro, senza avere conseguito la patente di guida e dopo avere assunto sostanze stupefacenti, non si eraall'alt da parte del Nucleo Radiomobile, “attuando manovre pericolose per il trasportato”.