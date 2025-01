Abruzzo24ore.tv - Maxi sequestro da 2 milioni: colpo grosso contro sorvegliato speciale calabrese

Teramo - Beni per un valore complessivo di 2di euro sono stati sequestrati a unoriginario della Calabria ma residente nel Teramano. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Teramo, in stretta collaborazione con le autorità giudiziarie. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per la sua appartenenza a contesti criminali, è stato sottoposto a una misura di prevenzione patrimoniale che ha portato alla confisca di numerosi beni mobili e immobili. Tra i beni sequestrati figurano abitazioni di pregio, terreni, conti correnti e veicoli di lusso, che, secondo gli inquirenti, sarebbero stati acquistati grazie a proventi illeciti. Le indagini hanno permesso di ricostruire un complesso intreccio di attività economiche e patrimoniali riconducibili all'uomo, che, nonostante il suo status di, sembrava condurre uno stile di vita agiato.